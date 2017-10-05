Глава штаба Навального в Петербурге оштрафована на 20 тысяч рублей

Суд в Петербурге признал виновной координатора местного штаба Навального Полину Костылеву в нарушении организатором установленного порядка проведения акции. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Соратники Навального считают, что акция 7 октября на Марсовом поле согласована. Городские власти это отрицают. Марсово поле, где должна пройти акция, сегодня оградили забором и аварийными лентами.

Два дня назад полиция провела обыск в петербургском штабе Навального и изъял оттуда атигационные листовки. На Костылеву был составлен протокол.

Сам Навальный под арестом. 2 октября суд признал его виновным в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии" и поместил под стражу на 20 суток. Навальный считает, что его арест связан именно с намерением провести митинг в Петербурге – 7 октября президенту Владимиру Путину, который родился в этом городе, исполнится 65 лет.

Оппозиционер призывает своих сторонников по всей России выйти в субботу на акции протеста. Главное требование – допуск Навального к участию в выборах президента в 2018 году. Как ожидается, акции пройдут в 80 городах страны – там, где открыты предвыборные штабы политика.

