"Они требовали, чтобы я отказалась от детей"

В Екатеринбурге суд приостановил дело о расторжении договора опеки с Юлией Савиновских, которая ранее сделала операцию по удалению груди. Защита просила суд прекратить "абсурдное" дело. По мнению адвокатов, органы опеки не вправе заявлять подобные иски. Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных сыновей. Это решение пока не вступило в законную силу. Власти Свердловской области признали законными действия органов опеки. В ответе областного министерства социальной политики утверждается, что основанием для изъятия приемных детей из семьи стали "некие противоречия" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд, ни опека, ни министерство не уточняли. Органы опеки забрали двоих приемных детей у Юлии Савиновских и ее мужа в конце августа. Ранее после трех родов и проблем со здоровьем из-за большого размера груди женщина решила сделать операцию по ее удалению. Перед операцией она ради психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол.