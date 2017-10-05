Обвинение просит 5 лет колонии для экс-замминистра культуры Пирумова

Гособвинение просит приговорить бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова к пяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Он обвиняется в многомиллионных хищениях при реставрации объектов культурного наследия.

По версии следствия Пирумов и другие обвиняемые по так называемому "делу реставраторов", с 2012 года похитили 100 миллионов рублей при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастыря и других объектах.

Все обвиняемые попросили суд рассмотреть их дела в особом порядке.

В начале октября Министерство культуры отозвало иск на 160 миллионов рублей к и другим подозреваемым, так как ущерб от хищений был полностью погашен.

