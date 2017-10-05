ФСБ: звонки о минировании делали четыре россиянина

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании в российских городах делали четыре россиянина, которые находятся за границей. По его словам, у них есть пособники в России, передает "Интерфакс".

Бортников уточнил, что злоумышленники использовали, как он выразился, "IР-технологию", чтобы скрыть свое местоположение. В каких странах они находятся, директор ФСБ не сообщил.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в пятидесяти регионах страны. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

Звонки о минировании нанесли существенный экономический ущерб. По предварительным данным, он оценивается более чем в 300 миллионов рублей.

