В трех городах России из-за звонков о бомбах прошли эвакуации

В Нижнем Новгороде, Саратове и Екатеринбурге в четверг началась массовая эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании.

По данным агентства "Свободные новости", из зданий правительства Саратовской области и министерств спорта и строительства вывели всех работников. Официально о причинах таких мер не сообщалось. Источники агентства заявляют, что в школы, счетную палату и еще несколько министерств и ведомств поступили сообщения об опасности взрыва.

В Екатеринбурге не менее десяти школ были эвакуированы после анонимных звонков о минировании. За последний месяц в городе трижды проводились массовые эвакуации.

Из-за сообщений о бомбах также остановлены занятия в нескольких школах Нижнего Новгорода. Об этом местному изданию сообщили родители эвакуированных детей.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч человек в десятках регионов страны. Ни одно сообщение о бомбе пока не подтвердилось. В Кремле происходящее назвали "телефонным терроризмом".