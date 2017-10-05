В Ростове-на-Дону суд арестовал координатора штаба Навального

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на пять суток координатора регионального штаба Навального Анастасию Дейнека. Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Утром в четверг представители ростовского штаба Навального подали в администрацию города уведомление о том, что они не считают их отказ в проведении группового пикета 7 октября законным и имеющим какую-либо юридическую силу, поэтому запланированная акция оппозиции считается согласованной.

В этот же день Анастасия Дейнека с юристом штаба планировали отправиться суд с исковым требованием признать отказ администрации Ростова согласовать пикет в поддержку Алексея Навального 7 октября на Театральной площади незаконным. Но днем Дейнека была задержана сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Причины задержания полицейские не объяснили и сразу же доставили ее в отделение полиции. Судья отклонила все ходатайства защиты и арестовала Дейнеку на пять суток.

Несмотря на арест координатора штаба, ее соратники не отменили намеченную на 7-е октября акцию протеста в Ростове-на-Дону.

Ранее Дейнека была признана виновной в нарушении правил проведения митинга и оштрафована за участие в акции 26 марта в Ростове-на-Дону.