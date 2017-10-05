В Ростове задержана координатор местного штаба Навального

В Ростове-на-Дону сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали координатора штаба президентской кампании Алексея Навального Анастасию Дейнеку. Об этом сообщается на странице штаба в социальной сети ВКонтакте.

Причины задержания Дейнеки соратники Навального не называют, но подчеркивают, что штаб продолжит работу, а несогласованная акция протеста, намеченная на 7 октября, состоится.

Ранее активисты подали уведомление о групповом пикете, но получили от мэрии отказ. Альтернативную площадку власти не предложили, отмечается в паблике ростовского штаба.

Накануне Алексей Навальный после отказа властей Москвы и Санкт-Петербурга согласовать митинги 7 октября призвал своих сторонников выйти на акции протеста. Всего в этот день запланированы митинги в 80 городах России. В Кремле сторонников оппозиционера предупредили об ответственности за несанкционированные акции.