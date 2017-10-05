Полиция попросила у властей Петербурга 20 автобусов на Марсово поле

Полиция Санкт-Петербурга попросила у городских властей два десятка автобусов вместимостью до 800 человек. Они должны будут прибыть к Марсовому полю 7 октября, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации издания, просьба полиции связана с возможными нарушениями общественного порядка. Сегодня Марсово поле, где должна пройти акция, власти оградили забором и аварийными лентами. В городской администрации заверили, что в выходные сквер будет доступен всем желающим.

7 октября во многих городах России пройдет акция протеста. Сторонники Алексея Навального потребуют освободить оппозиционера и допустить его к участию в президентских выборах. Вчера суд отклонил жалобу местного предвыборного штаба Навального на отказ мэрии согласовать митинг на Марсовом поле.

Сам Навальный отбывает 20 суток ареста по обвинению в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии".

