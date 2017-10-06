Глава округа Тверской призвал власти Москвы соблюдать Конституцию

Новый глава муниципального округа Тверской Яков Якубович после отказа оппозиционеру Алексею Навальному в проведении акции в центре Москвы обратился к правоохранительным и судебным органам с призывом не нарушать права граждан на свободу собраний, закрепленное в Конституции. "Соблюдайте Конституцию!", - говорится в обращении, опубликованном на сайте муниципального округа. В нем Якубович также написал, что рассчитывает, что будет услышан московскими властями, а права и интересы граждан не будут нарушаться ни в ближайшие выходные, ни в дальнейшем.

Мэрия Москвы отклонила пять заявок на митинг сторонников Алексея Навального 7 октября по неким "объективным причинам". Оппозиционер призвал провести акцию протеста. Кремль уже предупредил организаторов об ответственности за проведение несогласованных с властями мероприятий.

26 марта и 12 июня на Тверской улице проходили несанкционированные акции протеста против коррупции. Они сопровождались массовыми задержаниями. Несколько человек были осуждены к реальным срокам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудников полиции.

Яков Якубович возглавил совет депутатов Тверского района Москвы после победы на муниципальных выборах 10 сентября. Он баллотировался от партии "Яблоко".