Кремль предупреждает сторонников Навального об ответственности

В Кремле сторонников оппозиционера Алексея Навального предупредили об ответственности за несанкционированные акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нарушения правил проведения публичных мероприятий преследуются по закону.

"Здесь все достаточно очевидно", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, опасаются ли власти возможных беспорядков во время несогласованных акций 7 октября (в день рождения президента Путина), которые организуют сторонники Алексея Навального.

Накануне оппозиционер после отказа властей Москвы и Санкт-Петербурга согласовать митинги 7 октября призвал своих сторонников выйти на акции протеста. Всего в этот день запланированы митинги в 80 городах России.

2 октября суд арестовал Навального на 20 суток, признав его виновным в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии".