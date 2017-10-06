Роскомнадзор создал подразделение для блокировки VPN-сервисов

Предприятие "Главный радиочастотный центр", находящееся под ведомством Роскомнадзора, создало департамент для изучения возможности блокировки интернет-центров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Новое подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к анонимайзерам, рассказал Жаров. Также департамент изучает поведение "нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок". Таким образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу ряда законов о регулировании интернета, утонил глава надзорного ведомства.

В июле закон о блокировке в России анонимайзеров и VPN-сервисов подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, которые предоставляют доступ к уже заблокированным сайтам. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила этот закон. Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House за 2016 год, является одной из 20 стран с "несвободным интернетом".

