Рассмотрение дела Али Феруза продолжится в открытом режиме

Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве представителям МВД о переносе дела журналиста Али Феруза в Мосгорсуд. Представители ведомства ранее заявили, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну. Также суд отказал Ферузу в личном присутствии на процессе. Журналист находится в центре временного содержания иностранных граждан до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. Феруз был задержан 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. По словам правозащитников и самого Феруза, он не может вернуться в Узбекистан, так как там его могут арестовать по ложному обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями.