Правозащитники назвали провокацией запрет акции в Петербурге 7 октября

Демонстративный отказ властей Санкт-Петербурга согласовать акцию протеста 7 октября – провокация и прямое нарушение закона и Конституции России. Об этом говорится в обращении движения "За права человека". Его подписали исполнительный директор движения Лев Пономарев, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и Валерий Борщёв, член Совета Московской Хельсинкской группы.

Правозащитники заявили, что применение физической силы к мирным гражданам со стороны полиции недопустимо. Авторы обращения призвали граждан соблюдать осторожность и фиксировать на видео противоправные действия полицейских и Росгвардии.