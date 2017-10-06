Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт покинул свой пост

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт покинул свой пост. В публикации в твиттере он объяснил свое решение "личными обстоятельствами".

В конце апреля ассамблея вынесла Аграмунту вотум недоверия, но не смогла отстранить его от должности: такая процедура не была предусмотрена в регламенте ПАСЕ. Позднее делегаты ПАСЕ обнародовали ходатайство о прекращении полномочий Аграмунта; ему также запретили делать заявления от лица организации. С июня функции председателя ассамблеи исполняют 19 вице-президентов ПАСЕ.

Вопрос о снятии Аграмунта с должности председателя ПАСЕ был инициирован после того, как он возглавил делегацию ассамблеи и депутатов Госдумы России при поездке в Сирию. Аграмунт заявил, что приехал в Сирию для поддержания мира. Позднее он назвал эту поездку ошибкой.

Аграмунт также высказывался за возобновление диалога с российской делегацией, которую лишили права голоса из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе.