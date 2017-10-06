Координатор штаба Навального в Сочи арестован на 10 суток

Суд в Сочи в пятницу арестовал на десять суток координатора местного предвыборного штаба Алексея Навального Константина Зыкова. Об этом сообщает "Новая газета". Зыкова признали виновным в нарушении порядка организации митинга. Заседание было закрытым, адвокатов на него не пустили, рассказал пресс-секретарь предвыборной кампании оппозиционера Руслан Шаведдинов.

Константин Зыков был задержан накануне. В твиттере штаба Навального в Сочи активисты опубликовали протокол, который был на него составлен в полиции.

В предвыборном штабе оппозиционного политика связывают арест Зыкова с назначенной в Сочи на 7 октября акцией. Она будет проходить в местном гайд-парке и не требует согласования с властями.

Алексей Навальный после отказа властей Москвы и Санкт-Петербурга согласовать митинги 7 октября призвал своих сторонников выйти на акции протеста. Всего в этот день запланированы митинги в 80 городах России.