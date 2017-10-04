Навальный призвал сторонников выйти на акции протеста 7 октября

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий административный арест, призвал своих сторонников выйти на акции протеста 7 октября. Об этом говорится на сайте политика.

Навальный заявил, что его сторонники подали заявку на митинг на Пушкинской площади в Москве. Власти столицы отказали без предоставления альтернативной площадки. В этой связи Навальный призвал сторонников выйти на шествие по Тверской улице. Всего акции 7 октября запланированы в 80 городах России.

2 октября суд арестовал Навального и главу его предвыборного штаба Леонида Волкова на 20 суток каждого. Они были признаны виновными в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Оппозиционеров задержали 29 сентября перед митингом в Нижнем Новгороде.

Навальный назвал вынесенный ему приговор "подарком на юбилей" президенту России Владимиру Путину. Волков в знак протеста объявил голодовку. 7 октября сторонники оппозиционера планируют провести в разных городах акции протеста с призывом освободить Навального из-под ареста.

