Молдавия не получит помощь от Евросоюза в 2017 году

Молдавия не получит в этом году финансовую помощь от Евросоюза в размере 100 миллионов евро. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Павел Филип, передаёт Reuters. По словам Филипа, Молдавия не выполнила требуемые условия для получения денежного транша ЕС. Правительство полагает, что страна выполнит требования Евросоюза и получит обещанное финансирование в 2018 году.

В июне Европейский союз согласился выплатить Молдавии 60 миллионов евро в виде займов и 40 миллионов – в виде грантов в 2017-2018 годах. В ответ на помощь Кишинев должен был предпринять новые меры по борьбе с отмыванием денег, сохранить многопартийную парламентскую систему и активизировать правозащитную деятельность.

В Брюсселе основными условиями для получения финансирования называют соблюдение основных демократических стандартов Евросоюза. В начале октября Европарламент отметил высокий уровень коррупции в Молдавиии ухудшение ситуация в области прав человека и свободы слова.

Евросоюз хочет заключить со страной торговое соглашение по примеру договора с Украиной. Россия выступает против данной сделки. Пророссийски настроенный президент Молдавии Игорь Додон настаивает, что Евросоюз не дает обещанных преимуществ.