Трамп заявил, что действия Ирана не отвечают духу "ядерной сделки"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке и что необходимо положить конец агрессии Тегерана в регионе и его ядерным амбициям.

Американский лидер подчеркнул, что такие действия не соответствует духу "ядерной сделки", заключённой в 2015 году между шестью мировыми державами и Ираном и предусматривающую снятие с него санкций в обмен на сворачивание им ядерной программы.

Президент США поручил Конгрессу 15 октября представить свою позицию относительно выполнения Ираном своих международных обязательств по договору.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уже на будущей неделе Трамп намерен объявить, что "ядерная сделка" не отвечает национальным интересам США. Это не будет означать выход Вашингтона из договора, но открывает возможность внести в него изменения, пишет Washington Post, ссылаясь на анонимные информированные источники.

В пятницу же Европейский Союз выступил за выполнение ядерного соглашения с Ираном всеми сторонами. Об этом говорится в комментарии верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини, с которым она выступила в связи с награждением Нобелевской премией мира "Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия".