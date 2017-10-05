Послы Евросоюза и Вашингтон обсудят ядерную сделку с Ираном

Послы Великобритании, Франции, Германии и посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер встретятся с сенаторами-демократами в Вашингтоне для обсуждения ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

По данным агентства, предстоящие переговоры являются частью плана со стороны демократов в Конгрессе и других официальных лиц США, поддерживающих ядерное соглашение с Ираном.

В сентябре президент США Дональд Трамп на выступлении в ООН потребовал от Ирана прекратить разработку ракет. Трамп также раскритиковал соглашение по иранской ядерной программе и пообещал его пересмотреть. По данным американской прессы, Трамп может принять решение по ядерной сделке уже 15 октября. Сторонники сделки утверждают, что ее отмена может провоцировать новую гонку вооружений и обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

В 2015 году Иран и шесть стран-посредников – пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия – заключили соглашение по иранской ядерной программе. В рамках соглашения Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление ряда экономических санкций.

С января 2016 года западные страны начали постепенно снимать санкции с Ирана. Однако в июле 2017 года Конгресс США принял закон, который устанавливает новые санкции против Тегерана из-за ракетных испытаний. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что разорвет ядерную сделку с США, если Вашингтон продолжит вводить санкции. Иранские власти утверждают, что новые ракеты не способны нести ядерные боеголовки.