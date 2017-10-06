CNN: антиисламской кампанией в Техасе управляла "фабрика троллей"

Антиисламская кампания в Техасе управлялась российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей". Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, кампания продвигалась через сообщество "Сердце Техаса" в фейсбуке. Частью кампании был митинг "Остановить исламизацию Техаса". Он прошёл 21 мая в Хьюстоне. По данным CNN, сообщество насчитывало около 250 тысяч подписчиков. Записи в сообществе были посвящены вопросам беженцев, исламофобским настроениям, а также отделению Техаса от США.

Собеседник CNN сообщил, что "Сердце Техаса" входит в число 470 учетных записей, которые компания Facebook передала Конгрессу в рамках расследования российского вмешательства в предвыборную кампанию президента США в прошлом году.

В середине сентября компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между российской "фабрикой троллей" и вмешательством России в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. В соцсети утверждают, что рекламу могли увидеть в США около десяти миллионов человек. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

