В Ульяновске сорван митинг против китайского цементного завода

Ульяновские власти сорвали запланированный на 6 октября митинг против строительства цементного завода китайской компании "Аньхой Конч" в экологически чистом районе. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Заявка на проведение митинга численностью до 200 человек была подана 28 сентября. Администрация Ульяновска отказалась предоставить центральную площадь Ленина, но, по словам депутата Госдумы Алексея Куринного, заявителю был предложен сквер на центральной улице Гончарова в Ульяновске.

Этот вариант организаторов устроил, но за день до митинга организатор митинга Юрий Соколов получил письмо за подписью и.о. главы администрации Ульяновска Вадима Андреева. Тот сообщил, что митинг не согласован, поскольку заявленное число участников не соответствует требованию закона.

Организаторы обжаловали отказ, но Ленинский районный суд Ульяновска жалобу отклонил. Куринный уверен, что письмо Андреева составлено задним числом, и пообещал обратиться в органы МВД с просьбой провести экспертизу письма на предмет фальсификации.

Накануне вечером в сквере, где должен был пройти митинг, срочно начались работы по благоустройству: на несколько часов почти целиком была снята тротуарная плитка и сложена штабелями на территории сквера. По заявлениям мэрии Ульяновска, муниципальное учреждение "Стройзаказчик" ведет гарантийные работы по ремонту плиточного покрытия. Сквер стал непригоден для проведения публичных мероприятий. Алексей Куринный выступил перед собравшимися перед сквером людьми в формате встречи с депутатом, не требующей согласования. Он квалифицировал случившееся как проявление слабости властей, назвал решение суда неправосудным и пообещал подать новую заявку на митинг.

Протесты против строительства китайского цемзавода в Тереньгульском районе Ульяновской области проходят с конца августа. Производство потребует разработки мелового месторождения на территории лесного массива, против чего выступают жители окрестных деревень. Инвестиционный проект корпорации "Аньхой Конч" объемом до 500 млн долларов поддерживает губернатор области Сергей Морозов, заявивший, что "заводу – быть".

Региональная и местная власти предпринимают разнообразные административные меры, чтобы погасить протест, информация о котором вышла на федеральный уровень.