Мария Алёхина: я живу не в путинской России, а в своей

Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина заявила, что она живёт не "в России Владимира Путина", а "в своей России".

В интервью агентству France Press, Алёхина, просидевшая в колонии почти два года, сказала, что нынешние российские тюрьмы стали "как Гулаг" и являются свидетельством неизжитого "советского наследия".

Активистка подчеркнула, что российским властям не нужны личности - они предпочитают иметь дело "с послушными массами". Алёхина ещё раз сказала, что она против аннексии Россией Крыма.

В августе 2012 года Мария Алёхина, вместе с соратницами Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич, была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти - за проведение антипутинского панк-молебна в московском храме Христа Спасителя. (Позже Самуцевич заменили реальное наказание условным.)

За два месяца до окончания срока заключения, в конце декабря 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, назвав её показательной акцией Госдумы перед Олимпиадой в Сочи.

После этого активисты занялись правозащитной деятельностью – в рамках проектов "Зона права" и сетевого СМИ "Медиазона", которое сейчас входит в десятку самых популярных новостных сайтов в России.

В июле 2017 года Мария Алёхина в арт-пространстве "Интимное место" (Санкт-Петербург) презентовала свою книгу Riot Days, рассказывающую об акциях Pussy Riot, о российском арт-протесте, а также о том, с какими унижениями приходится сталкиваться женщинам в российских тюрьмах.

