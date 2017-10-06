Деятели культуры выступили за участие Навального в выборах

Режиссер Виталий Манский, журналистка Ася Казанцева, актриса Ирина Вилкова и музыкант Алексей Кортнев присоединились к требованиям обеспечить политическую конкуренцию на президентских выборах 2018 года и допустить Алексея Навального до участия в них. Видеоролики с обращениями были опубликованы в пятницу на канале штаба оппозиционера на YouTube.

Манский подчеркнул, что слабо верит в возможность выбрать другую власть на грядущих выборах, но молодые люди, выступающие в поддержку Навального вселяют в него "слабый оптимизм".

Ирина Вилкова подчеркнула, что один из главных принципов демократии – сменяемость власти и свободные выборы, "которые у нас не происходят". Она предложила выйти на улицы 7 октября.

Ася Казанцева сравнила борьбу с политической конкуренцией с насаждением синдрома "выученной беспомощности". По словам журналистки, россиян вынуждают смириться с тем, что Владимир Путин всегда будет президентом.

Кортнев потребовал соблюдать право на свободные выборы и допустить к ним Навального и "любого другого кандидата, который наберет необходимые 300 тысяч подписей".

Ранее допустить Алексея Навального до участия в выборах призвал режиссер Андрей Звягинцев.