Режиссер Звягинцев призвал допустить Навального до выборов

Российский режиссер Андрей Звягинцев призвал допустить оппозиционера Алексея Навального до участия в президентский выборах 2018 года.

Обращение было опубликовано вскоре после того, как суд отказался отпустить Навального из-под ареста. В нем Звягинцев подчеркнул, что российские власти "отвратительно расправляются с оппонентами".

"Чего вы боитесь? Открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться: и так финал предопределен", – заявил режиссер. Он добавил, что, вероятно, не будет голосовать на предстоящих выборах, так как ему "отвратительно" наблюдать "этот спектакль".

7 октября в 80 городах России запланированы акции в поддержку Алексея Навального. Соратники оппозиционера, который сейчас находится под административным арестом, намерены потребовать от властей допустить политика до участия в выборах.