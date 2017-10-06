7 октября исполняется 11 лет со дня убийства Анны Политковской

Акция памяти журналистки Анны Политковской в Санкт-Петербурге 7 октября согласована с властями. Об этом написал в фейсбуке депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский. Он уточнил, что такого решения удалось добиться благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

"Сегодня, через 11 лет, можно по-прежнему говорить с полной уверенностью — убийство Анны Политковской не раскрыто. И не будет раскрыто ни в ближайшие годы, ни в отдаленном будущем. Это — не признак бессилия правоохранительной системы. Это — политика. И в угоду каким-то политическим выгодам, какой-нибудь системе сдержек и противовесов или еще чему-нибудь псевдоправильному политический заказ на поиск заказчика убийства не поступил. Даже, кажется, произошло обратное".

Так начинается сегодняшняя публикация в "Новой газете", посвящённая очередной мрачной годовщине – одиннадцатой – со дня убийства Анны Политковской. В августе 2017-го года ей исполнилось бы 59 лет.

Анна Политковская работала в газетах "Известия" и "Воздушный транспорт". До 1994 года работала обозревателем еженедельника "Мегаполис Экспресс". В 1994 — 1999 годах она была обозревателем и редактором отдела чрезвычайных происшествий "Общей газеты".

В "Новой газете" Политковская работала с 1999 года неоднократно выезжала в районы боевых действий. За серию репортажей о военных действиях в Чечне в 2000 году она была удостоена премии "Золотое перо России". Последняя её публикация в "Новой газете" называлась "Карательный сговор" и была посвящена деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.