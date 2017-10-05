В Петербурге согласовали акцию памяти Анны Политковской

Акция памяти журналистки Анны Политковской в Санкт-Петербурге 7 октября согласована с властями. Об этом написал у себя в Фейсбуке депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Он уточнил, что такого решения удалось добиться благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Ранее сообщалось, что местные власти не согласовали акцию из-за того, что якобы в этот день у Соловецкого камня в течение восьми часов будет проходить молодежное мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в Москве. Она была известна критическими материалами о российской власти, ситуации в Чечне и на Северном Кавказе. По обвинению в ее убийстве осуждены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не найден.