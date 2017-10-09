Грипп на игле

В России в разгаре кампания по вакцинации против гриппа. Только из средств федерального бюджета было закуплено 60 миллионов вакцин, что на 8 миллионов больше, чем в прошлом году. Впрочем, как удалось выяснить Радио Свобода, цифры в отчетах медработников завышаются, вакцинация часто проводится с нарушениями правил, да и к самим вакцинам российского производства у многих врачей возникают вопросы.

Второй год подряд в Москве, Санкт-Петербурге, Казани вакцинация проводится не только в поликлиниках и больницах, но и в "мобильных пунктах" – фактически в машинах скорой помощи. По словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, только за сентябрь в Москве так привились около 115 тысяч человек, из них 80 тыс. у станций метро и 30 тысяч в центрах госуслуг "Мои документы". По словам врача в машине скорой помощи у метро "Бауманская", его бригада прививает до 300 человек в день (т. е. на каждого пациента приходится всего по 2,4 минуты без учета обязательных уборок и обеда).

В регионах объемы поскромнее. Л., фельдшер одной из бригад скорой помощи в Санкт-Петербурге, рассказал Радио Свобода, что его коллеги никогда не выполняют поставленный руководством план в 150 человек в день (рабочий день "на прививках" в Петербурге длится 8, а не 12 часов, как в Москве). "Это в принципе нереальная цифра", – говорит Л., рассказывая, что даже чтобы привить 80 пациентов, медработникам приходится экономить время: пациентам не измеряют температуру (в Москве градусники электронные, в Петербурге – ртутные), не проводят нормального осмотра и уж тем более не наблюдают за ними в течение 30 минут после вакцинации, как того требуют методические указания Минздрава и инструкции к прививкам. "Мы только быстро спрашиваем, нет ли температуры, как себя человек чувствует и нет ли аллергии, – говорит Л. – Вот на днях доктор, который нормально работает и всех осматривает, вакцинировал только 12 человек: во-первых, на каждого пациента уходит больше времени, во-вторых, многие отказываются, когда узнают о возможной побочке. Но таких докторов на прививки обычно не ставят".

Идею прививок у метро критикует и доктор медицинских наук профессор НИУ-ВШЭ Василий Власов: "Это неправильно, вакцинация должна проводиться в медицинских организациях с учетом состояния человека, он должен получать вакцину от своего врача", – говорит он. Причина не только в нехватке времени на осмотр, но и в том, что сами машины не соответствуют требованиям, предъявляемым к процедурным кабинетам: "В помещении должна быть специальная вытяжка, мы должны обеззараживать его постоянно. Ничего этого не делается", – жалуется Л. При этом, в отличие от Москвы, где закупили вакцину "Гриппол плюс", поставляющуюся в одноразовых шприцах-ампулах, в Петербурге предпочли другую российскую вакцину – "Совигрипп" – в обычных ампулах: "У нас обычные инсулиновые шприцы, так что не всегда даже видно, сколько ты набрал – полная доза, не полная. Кроме того, ампулы надо хранить в холодильнике, а у нас хладосумки", – говорит Л.

Привить отчетность

Многие опрошенные РС врачи сказали, что в условиях возможной эпидемии можно пойти на некоторые риски, чтобы привить как можно больше людей, вот только сотрудники скорой помощи рассказывают, что план главное выполнить на бумаге, а не на пациентах. Так, петербуржцу Л. и его коллегам разрешили вписывать в журналы учета прививок своих знакомых и родственников – главное спросить паспортные данные. Другие медработники рассказали РС, что иногда для отчетности берут списки избирателей, впрочем, найти конкретных подтверждений этому не удалось. По данным Минздрава, в прошлом году прививки сделали 40% россиян, однако собеседники РС ставят эту цифру под сомнение. По оценкам московского врача-инфекциониста, доктора медицинских наук А., попросившего не называть его имени, даже среди медицинского персонала доля привитых составляет всего процентов 30%, хотя по закону прививаться должны все. С А. согласен сотрудник другой крупной московской клиники, кандидат медицинских наук Т.: "У нас в прошлом году только треть где-то привилась. Но потом от гриппа умерла 56-летняя сотрудница, причем на фоне отсутствия хронических заболеваний. В этом году привились почти все".

Если сотрудник пожилой, ему могут сказать, что вы же понимаете, вы у нас специалист немолодой, можем вас уволить по какой-нибудь статье

Помимо того, что сами машины скорой помощи не предназначены для вакцинации, бригады, которые ставятся на эту работу, обычно снимаются с дежурных вызовов. "У нас сначала только два человека добровольно согласились работать на прививках, – рассказывает Л. – Если это была внеурочная работа, врачам доплачивали по 200 рублей в час, при выполнении плана эту премию обещали удвоить, но желающих все равно было мало, так что стали снимать одну из дежурных бригад". По словам Л., вакцинация не входит в должностные обязанности сотрудника скорой помощи, однако отказаться от нее могут не все: "Если, к примеру, сотрудник пожилой, ему могут сказать, что вы же понимаете, вы у нас специалист немолодой, можем вас уволить по какой-нибудь статье".

Мириться с дополнительной нагрузкой готовы не все. Так, фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи петербургской поликлиники №37 Ирина Чернецкая еще в прошлом году начала жаловаться в Генеральную прокуратуру, Минздав, Роспотребнадзор, Министерство труда: "У нас на 60 тыс. населения и 15 тыс. детей должно быть 6,5 машины скорой помощи, – поясняет Чернецкая. – Из-за оптимизации и экономии их в лучшем случае 4, а так обычно три, и вот одну из этих трех машин ставят на прививки. Таким образом увеличивается время выезда на вызовы и нагрузка на каждую бригаду".

Я писала в Москву, они все спускали ниже и ниже, пока это не дошло до района

Никаких результатов ее жалобы не принесли: "Я писала в Москву, они все спускали ниже и ниже, пока это не дошло до района. В прокуратуре мне по телефону сказали, что они вообще такими вопросами не занимаются. Развернутый ответ я получила только из Райздрава". "Количество бригад скорой медицинской помощи утверждается распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и может изменяться в зависимости от местных условий до необходимого количества по согласованию с Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга", – значится в ответе заместителя главы администрации Центрального района Петербурга Алексея Кучерявого. Минздрав РФ на момент публикации материала на вопросы Радио Свобода относительно этой ситуации не ответил.

Экономия на яйцах

Практически вся бесплатная вакцинация проводится препаратами российского производства. С 2015 года закупки вакцин против гриппа производятся через входящую в "Ростех" "Национальную иммунобиологическую компанию" ("Нацимбио"), причем большая часть прививочного бюджета достается производителям, входящим в саму "Нацимбио": ООО "Форт" (вакцина "Ультрикс") и ФГУП "НПО "Микроген" (вакцина "Совигрипп"). Из информации, размещенной на сайте госзакупок, значится, что в 2017 году "Форт" выиграл контракт на 1,8 млрд рублей, "Микроген" – два контракта на общую сумму в 2 млрд рублей. Интересно, что в январе 2017 года третий российский производитель вакцин НПО "Петровакс Фарм" (вакцина "Гриппол плюс") пожаловался в ФАС, заявив, что условия тендеров были специально прописаны под вакцины "Нацимбио". ФАС отменила тендер на 1,8 млрд, но на финальные результаты это не повиляло.

Принадлежащий "Интерросу" Владимира Потанина "Петровакс Фарм" в 2016 году поставил 8,6 млн доз вакцины для Минздрава РФ, а помимо этого экспортировал 7 млн доз в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Иран – в том числе для государственных программ по бесплатной вакцинации. В Москве в рамках кампании по вакцинации в 2016 году на "Гриппол плюс" потратили около 120 млн рублей. Цифр за 2017 год найти не удалось, но, по данным пресс-службы компании, объемы сопоставимы с прошлым годом.

Впрочем, к российским вакцинам у многих врачей возникают вопросы. Технология производства антигриппозных вакцин одинакова: антигены к вирусу выращиваются в куриных эмбрионах – специальные предприятия поставляют для этого миллионы стерильных яиц. Антиген получается достаточно дорогим, но в России проблему стоимости решили за счет снижения объема антигенов, добавив вместо них так называемые иммуномодуляторы, которые по задумке создателей должны поднимать иммунитет организма, чтобы он самостоятельно боролся с вирусом (в "Гриппол плюс" это полиоксидоний, в "Совигрипп" – совидон). Вот только серьезных клинических исследований эти составляющие не прошли, в развитых странах они не используются, зато в России иммуномодулятор "Полиоксидоний" превратился в отдельный препарат. "Вакцина получилась дешевле, и она должна вызывать в организме человека нормальный иммунный ответ, – поясняет профессор Василий Власов. – Но доказательства, что это нормальный иммунный ответ, – они плохие. Решение уменьшить дозу и разбодяжить вакцину принималось, когда была какая-то срочность, а потом как-то это закрепилось, и они продолжают такую вакцину делать". Впрочем, отмечает Василий Власов: "Достаточных данных, чтобы говорить о том, что российские вакцины хуже импортных, нет" – сравнительного анализа никто не проводил.

Фармаконадзор – это карательная организация

Московский врач-инфекционист, доктор медицинских наук А. считает, что проблема российских вакцин не только в их недоказанной эффективности, но и в недоказанной безопасности. "Бывают и летальные исходы, но невозможно официально говорить о летальных исходах из-за вакцины – очень сложно доказать, что именно вакцина привела к смерти: это долгая процедура, достаточно формализованная, и очень часто комиссии, которые по этому поводу созываются, не могут установить причинно-следственную связь. Мы чаще говорим о нежелательных явлениях, которые иногда требуют серьезного лечения". Впрочем, по словам того же специалиста, если побочные эффекты импортных вакцин изучены достаточно хорошо, про российские известно немного: "Взять тот же полиоксидоний. В инструкции указано, что у него нет побочных эффектов. Такое бывает вообще? Все дело в том, что на Западе сообщения о нежелательных последствиях – это рутинная работа, в которой заинтересован и врач, и государство, и производитель лекарства, а у нас Фармаконадзор – это карательная организация. Любой российский врач знает, что если, как того требует закон, сообщать о нежелательных последствиях, то с проверкой придут к врачу и врача же обвинят в том, что он нарушал условия хранения. Кто после такого захочет сообщать?" Случаи отзыва вакцин все же бывают: в 2014 году Росздравнадзор изъял целую серию вакцины "Гриппол плюс" в Чувашии после госпитализации нескольких привитых студентов. Экспертиза самих вакцин показала их пригодность, зато была инициирована проверка в отношении Вурнарской центральной районной больницы.

Ориентировочное количество жертв гриппа в Санкт-Петербурге в 2016 году составило 452 человека, что в проекции на всю страну может составить до 11 тыс. человек

Импортные вакцины ("Инфлювак" американской компании Abbott, и "Ваксигрипп" от французской Sanofi) постепенно вытесняются с рынка, причем иногда за счет административного ресурса. Так, осенью 2015 года из-за проблем с сертификацией импортные вакцины вовсе пропали из российских аптек, несмотря на то, что уже были завезены на склады. "Тогда была большая вспышка гриппа, много умерших, и бюрократические проблемы как-то быстро решились", – вспоминает Т.

Сегодня импортные вакцины найти несложно, хотя из-за приказа Минздрава о новых правилах отпуска лекарственных средств, некоторые аптеки начали требовать учетные рецепты не только на антидепрессанты, но и на противогриппозные вакцины, которые по-прежнему должны отпускаться без рецепта.

Москвичам снова повезло больше: в столичных поликлиниках можно выбрать вакцину – нужно только знать, чего требовать у участкового терапевта. "Все мы с хорошими русскими прививками и все живы! – говорила терапевт московской поликлиники №5 корреспонденту РС. – А вам зачем-то иностранную подавай!" Терапевт не знала, что помимо "Совидона" и "Ультрикса" в поликлинике все же был "Ваксигрипп".

Смерти нет

Прививаться надо обязательно, и если нет импортной, то российской вакциной

Все опрошенные РС врачи сошлись в одном: прививаться надо обязательно, и если нет импортной, то лучше российской вакциной, чем не прививаться вовсе. Несмотря на то что на грипп приходится лишь 20% от общего количества простудных заболеваний, а вакцинация снижает риск заболеть максимум в два раза, вирус часто приводит к осложнениям и летальным исходам, причем касается это не только людей старшего возраста или пациентов с хроническими заболеваниями.

Впрочем, и со статистикой по смертности от гриппа Россия стоит особняком. Согласно данным Росстата, в 2016 году от гриппа умерло 1079 человек, при этом, к примеру, американский Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний говорит о 55 тыс. погибших от гриппа и пневмоний в 2014 году в США, ставя эту причину смерти на восьмое место. Российской статистике не верят и сами врачи: так, по данным доклада об итогах эпидемии гриппа в Санкт-Петербурге, подготовленного специалистами клинической инфекционной больницы им. Боткина, официально в Санкт-Петербурге от гриппа умерло 102 человека, однако в эту цифру не входят умершие от вызванных гриппом внебольничных пневмоний. Специалисты заключают, что ориентировочное количество жертв гриппа в Санкт-Петербурге в 2016 году составило 452 человека, что в проекции на всю страну может составить до 11 тыс. человек.

С цифрой в 12–15 тыс. летальных исходов в год согласны и собеседники РС среди московских врачей: "Диагноз гриппа можно поставить только вирусологически, то есть пациент должен попасть в инфекционную больницу, у него должны взять отделяемое из ротоглотки, посеять это на специальные среды, вырастить вирус и определить, что это такое, – говорит Т. – Тем же, кто умирал дома или в больнице, но им не было проведено вирусологическое или серологическое исследование, такого диагноза не ставили".

Непонятно только, зачем нужно занижать данные о смертности и завышать о количестве людей, получивших вакцину, каждый год делая вид, что эпидемии нет: люди-то продолжают болеть и умирать.