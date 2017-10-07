Полиция проводит обыски и задержания перед акциями протеста

В Краснодаре суд арестовал координатора штаба Алексея Навального на 10 суток за призывы выйти на митинг в поддержку оппозиционера. В организации публичного мероприятия без подачи уведомления обвинили также координатора смоленского штаба Навального. Он получил 8 суток ареста.

Утром 7 октября полицейские пришли в штаб оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске. По словам работников штаба, причиной стало заявление жителя города, которому не понравилась вывеска на здании.

Ранее полиция искала экстремистскую литературу в штабе Навального в Калининграде. Обыски прошли также в московском и воронежском штабах оппозиционера. Сообщалось, что полиция изымала агитационные материалы.

7 октября сторонники Навального проводят массовые митинги в городах России с требованием допустить его на выборы президента страны. Сам Навальный и глава его штаба Леонид Волков отбывают 20 суток ареста по обвинению в организации несогласованных акций.

