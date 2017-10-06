Полиция обыскивает штаб Навального в Калининграде

В Калининграде полиция проводит обыск в предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального. В группе штаба в социальной сети ВКонтакте сообщается, что сотрудники правоохранительных органов ищут некую экстремистскую литературу.

Ранее в пятницу обыски прошли в московском и воронежском штабах оппозиционера. Сообщалось, что полиция изымала агитационные материалы. В Краснодаре координатор штаба Навального Мирослав Валькович был задержан без объяснения причин. Соратники оппозиционера называют действия властей произволом.

7 октября в 80 городах России запланированы акции в поддержку Алексея Навального. Соратники оппозиционера, который сейчас находится под административным арестом, намерены потребовать от властей допустить политика до участия в выборах.

Российские власти пригрозили жестко реагировать на нарушения закона о митинга во время акция, значительную часть которых не согласовали местные органы управления.