В Москве за день эвакуировали 160 тысяч человек из-за ложных угроз

Из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва в Москве 6 октября были эвакуированы почти 160 тысяч человек. Людей вывели из более 250 зданий, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Среди учреждений, которые затронула эвакуация, более 70 школ и около 15 больниц и поликлиник. Звонки поступали с 11 утра до поздней ночи. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось.

Массовые эвакуации из-за анонимных звонков о минировании проводятся во многих городах России уже почти месяц. Ранее Федеральная служба безопасности заявила, что звонки с угрозами якобы делали четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом, и что у них есть пособники в России.