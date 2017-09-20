По всей России из-за сообщений о бомбах проходят эвакуации

В России после сообщений о минировании эвакуированы десятки зданий в нескольких городах. По данным информагентств, полиция проверяет торговые и офисные центры, здания государственных учреждений, вокзалы, гостиницы и учебные заведения в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Владикавказе, Ярославле, Туле, Саратове, Смоленске, Владимире, Калуге и Курске. Эвакуации также проходят в аннексированном Крыму.
Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы более двухсот тысяч человек в десятках регионов страны. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось. При этом ущерб бюджету, по оценкам полиции, составил уже около 300 миллионов рублей. Многомилионные убытки из-за "телефонного терроризма" также несут владельцы торговых центров и гостиниц.
По данным РБК, полиция считает, что к анонимным звонкам может быть причастна некая международная хакерская группировка, поскольку часть сообщений поступает из-за рубежа. Согласно другим неофициальным данным, за телефонными атаками якобы стоят православные активисты, которые выступают против фильма "Матильда", или украинские активисты. Правоохранительные органы официально не комментируют ни одну из этих версий.
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