Петр Порошенко продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса. Он продлевает на год действие старого закона об особом статусе местного самоуправления на подконтрольных сепаратистам территориях. В документе говорится, что он начнет действовать после полного вывода российских войск с территории Украины.

6 октября закон поддержали большинство депутатов Верховной рады. Однако ряд парламентариев заявили, что документ не соответствует национальным интересам Украины. Во время рассмотрения законопроекта в парламенте произошла драка.

Законопроект внёс на неотложное рассмотрение сам Порошенко. Позднее из него исключили пункт о Минских договорённостях. Вместо этого в документе цитируется резолюция Совета Безопасности ООН по Донбассу. В пресс-службе президента Украины подчеркнули, что новый закон создает условия для развертывания в Донецкой и Луганской областях миротворческих сил ООН.