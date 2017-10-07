Активисты "Открытой России" задержаны в нескольких городах 

В Пскове задержаны местный координатор "Открытой России" Юрий Каныгин и член организации Артем Милушкин, сообщается на сайте движения. Причиной задержания полиция назвала использование незаконных агитационных материалов.

В Петербурге у координатора движения Андрея Пивоварова были изъяты документы, а его самого полиция повезла проверять на состояние наркотического опьянения.. В Твери повторно задержан координатор "Открытой России" Артем Важенков. Полицейские хотели взять с него объяснительную за участие в "незаконных мероприятиях" и использование агитационных материалов. В Казани сотрудники правоохранительных органов сорвали акцию сторонников "Открытой России".

7 октября "Открытая Россия" проводит акции протеста, приуроченные ко дню рождения президента Владимира Путина. В этот день в десятках городов России проходят акции сторонники оппозиционера Алексея Навального. Активисты требуют освободить политика из-под ареста и допустить его до участия в выборах президента России в 2018 году.

