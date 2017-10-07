В Москве началась акция в поддержку Алексея Навального

Сторонники оппозиционера Алексея Навального собираются на Пушкинской площади в Москве, где должна пройти несогласованная с властями акция в поддержку политика и его президентской кампании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Участники митинга скандируют лозунги "Россия будет свободной!", "За честные выборы!" и требуют освободить из-под ареста Навального, также руководителя его федеральной кампании Леонида Волкова.

Около памятника Пушкину активисты раздают желтых игрушечных уток - символ протестной кампании Алексея Навального и антикоррупционного расследования в отношении главы российского правительства Дмитрия Медведева.

На Тверскую улицу с самого утра стягивались подразделения полиции и автозаки. Сотрудники правоохранительных органов просят собравшихся разойтись. О задержанных пока не сообщается. Митинги в поддержку Навального проходят сегодня в более чем 80 городах России.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

26 марта и 12 июня на Тверской улице в Москве прошли несанкционированные акции протеста против коррупции, провести которые призвал Навальный. Митинги сопровождались массовыми задержаниями. Несколько человек были осуждены к реальным срокам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудников полиции.