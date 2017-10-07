В России начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального

В городах России начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Митинги и пикеты уже прошли во Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Чите и Ставрополе. Люди требуют допустить Навального на выборы президента в следующем году. Сам политик и глава его предвыборного штаба Леонид Волков находятся под административным арестом. Их обвиняют в призывах к участию в несогласованных митингах.

Акции сторонников Навального сегодня запланированы в 80 городах России. Их приурочили к 65-ому дню рождения президента страны Владимира Путина. Многие мероприятия не удалось согласовать с местными властями. В Москве и Санкт-Петербурге все заявки на проведение митингов отклонили. Радио Свобода будет вести видео-трансляцию акций с 13:45 по московскому времени.





Перед началом митингов полиция провела обыски и задержания в нескольких штабах оппозиционного политика. Арестованы координаторы штабов Навального в Краснодаре и Смоленске.