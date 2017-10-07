Илья Яшин избран главой муниципального округа "Красносельский"

Глава движения "Солидарность" Илья Яшин был избран главой муниципального округа "Красносельский". Как сообщил оппозиционер в своем твиттере, за него было отдано семь голосов, еще три – за представителя "Единой России".

На выборах в муниципальные собрания в Москве кандидаты от "Яблока" и независимые самовыдвиженцы получили более 200 мест, а в некоторых районах, например в Гагаринском, у них абсолютное большинство.

Выступая на Конгрессе независимых муниципальных кандидатов в начале октября, Яшин подчеркнул, что в 17 муниципалитетах Москвы по итогам выборов 10 сентября оппозиция получила большинство и теперь имеет право вносить законодательные предложения в Мосгордуму.

Илья Яшин в разные годы состоял в партии "Яблоко", а также был заместителем председателя партии ПАРНАС.В декабре прошлого года Яшин ушел из ПАРНАС из-за несогласия с политикой лидера партии Михаила Касьянова