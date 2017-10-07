В Испании прошли митинги противников отделения Каталонии

В Барселоне и других городах Испании прошли митинги противников отделения Каталонии от страны. Участники акций выступают за диалог между центральной властью и представителями автономной области.





Ранее были объявлены окончательные итоги референдума о независимости Каталонии. За выход из состава Испании проголосовали более двух миллионов человек – 90 процентов пришедших на избирательные участки. Явка составила 43 процента. Мадрид считает голосование незаконным.

Ситуацию в Испании обсудили по телефону канцлер Германии Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Министры финансов ЕС в начале следующей недели могут обсудить влияние политического кризиса на экономику Испании, которая является четвертой по величине в Европе.

После референдума в Каталонии несколько крупных компаний начали переносить штаб-квартиры в другие регионы страны. В их числе третий по величине банк Испании CaixaBank, а также банк Sabadell и газовая компания Gas Natural.