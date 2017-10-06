В Каталонии объявлены окончательные итоги референдума о независимости

В Каталонии объявлены окончательные результаты референдума о независимости, состоявшемся 1 октября и признанным центральной властью Испании незаконным.
За выход из состава Испании высказались 2 миллиона 44 тысячи 38 человек из двух миллионов 286 тысяч 217 проголосовавших - то есть 90,18 процента. Против проголосовали 7,83 процента (177 тысяч 547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98 процента участников плебисцита. Явка составила почти 43 процента от примерно 5 миллионов 300 тысяч имеющих право голоса, сообщило правительство автономной области.
Жители Каталонии, выступающие против отделения, в основном бойкотировали референдум.
В пятницу нейтральная Швейцария выразила готовность выступить посредником на переговорах между Мадридом и Барселоной.
Ранее в пятницу Мадрид принёс извинения за излишне жёсткие действия полиции 1 октября, когда в результате столкновений в Каталонии пострадали около тысячи человек.
Полиция блокировала многие избирательные участки, изымались бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ применил резиновые пули для разгона демонстраций.
9 октября парламент Каталонии намерен обсудить вопрос об объявлении независимости, несмотря на запрет Конституционного суда Испании.
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