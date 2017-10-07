США призвали установить заказчика убийства Политковской

Госдепартамент США призвал власти России найти и наказать заказчиков убийства Анны Политковской.

Журналистка "выявляла факты нарушений прав человека в России и писала о страданиях жителей Северного Кавказа во время войны в регионе", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт. Недавние сообщения о притеснения, пытках и внесудебных расправах над геями в Чечне свидетельствуют о том, что в регионе регулярно и безнаказанно нарушаются права человека, отмечает представитель внешнеполитического ведомства США.

Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в Москве.

Обозреватель "Новой газеты" получила известность как автор критических материалов о российской власти, о ситуации в Чечне - прежде всего о нарушениях прав человека в республике.

По делу об убийстве к пожизненному заключению были приговорены Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии в июне по неизвестным причинам. К разным срокам лишения свободы приговорены ещё трое - Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Заказчик не найден. Родные и коллеги Политковской считают необходимым установить, кто именно заказал убийство, и предать его суду.