Штаб Навального сообщил о завершении акции в Москве

Штаб Алексея Навального сообщил об окончании акции в центре Москвы. Соратники оппозиционера собрались на Пушкинской площади в 14 часов, после чего часть участников несогласованного митинга начали шествие по тротуарам Тверской улицы.

По данным корреспондента Радио Свобода, сотрудники правоохранительных органов не применяли силу к участникам акции, но не дали им пройти на Манежную площадь и в сторону Кремля.

Сообщается об одном задержанном. Позже его отпустили без составления протокола.

На предыдущих акциях, провести которые в центре Москвы призвал Алексей Навальный, было задержано более тысячи человек. Тогда участники митингов протестовали против коррупции и требовали отставки главы правительства Дмитрия Медведева.

Акция, которая состоялась в Москве в эту субботу, была посвящена предвыборной кампании Навального. Сторонники оппозиционера требуют освободить его из-под ареста и допустить до участия в выборах президента. Митинги и пикеты также прошли в десятках городов России. По всей стране задержано около ста человек.