В России задерживают участников акций в поддержку Навального

В России на акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального задержаны уже десятки человек. Только в Екатеринбурге, по словам мэра города Евгения Ройзмана, полиция задержала более 20 активистов. При этом митинг в Екатеринбурге был согласован с властями.

В настоящее время также известно о задержаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ижевске, Калининграде, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове и других городах. Всего, по данным "ОВД-Инфо", в полицию попали уже около 80 сторонников Навального по всей стране.

Основное требование участников акций 7 октября – допуск Алексея Навального к участию в выборах президента России в 2018 году. Сам оппозиционер, а также глава его предвыборного штаба Леонид Волков, в настоящее время находятся под арестом.

Радио Свобода ведет видеотрансляцию с митинга в Москве. Текстовую трансляцию об акциях по всей России читайте здесь.