В Петербурге соратники Навального собираются на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге сторонники Навального собираются на несогласованную акцию в поддержку политика. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

В качестве места проведения митинга было выбрано Марсово поле. За день до начала акции городские коммунальные службы оградили его территорию под предлогом проведения "работ по благоустройству". При этом власти утверждали, что сквер будет "доступен для всех желающих" в субботу и воскресенье.

Полиция города, накануне запросившая у властей два десятка автобусов вместимостью до 800 человек, стягивает силы к Марсовому полю. Фотограф Давид Френкель сообщает, что в этом районе также заглушается сигнал GPS.

В центр города, на Дворцовую площадь, приехали байкеры из прокремлевского клуба "Ночные Волки" во главе с Александром Залдостановым ("Хирург"). Они проводят акцию в честь дня рождения Владимира Путина и закрытия сезона.

Еще до начала акции сторонников Навального было задержано несколько волонтеров его штаба - как минимум, трое. Сообщается, что полицейские также изъяли около трехсот надувных агитационных шаров, которые используются на акциях.

Неизвестные днем распространяли у станций метро Петербурга листовки, на которых говорится, что митинг сторонников Навального перенесен с Марсова поля на Троицкую площадь. В штабе оппозиционера подчеркивают, что это дезинформация.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.