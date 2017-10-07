Чичваркин готов дать Навальному деньги на выплату по иску "Кировлеса"

Бизнесмен Евгений Чичваркин пообещал дать оппозиционеру Алексею Навальному два с половиной миллиона рублей для покрытия ущерба компании "Кировлес". Об этом он заявил телеканалу "Дождь". Чичваркин уточнил, что после этого он вместе с оппозиционером будет требовать эти деньги от России.

В августе Евгений Чичваркин объявил о начале сбора средств на оказание поддержки Навальному и "перезапуск" политического процесса в России.

В середине сентября суд подтвердил решение о взыскании с Навального, бизнесмена Петра Офицерова и экс-главы "Кировлеса" Вячеслава Опалева компенсации в размере более двух миллионов рублей. При этом изначально компания "Кировлес" заявила иск на сумму более 16 миллионов.

Навальный и другие обвиняемые по делу "Кировлеса" были осуждены в 2013 году. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб примерно в 16 миллионов рублей.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал нарушение права оппозиционера и предпринимателя на справедливый суд. После повторного рассмотрения дела суд в Кирове вновь признал Навального и Офицерова виновными в хищении. Им назначили условные сроки и предписали возместить сумму ущерба, указанную в уголовном деле.