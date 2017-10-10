И. о. сатрапа

В начале октября Вологда неожиданно попала в большие политические новости: Путин назначил мэра города Андрея Травникова и.о. губернатора Новосибирской области.

Решение президента кажется экзотическим. В Самарскую область, например, поставили бывшего мэра Самары. В Орловской области коммуниста Потомского заменили на коммуниста Клычкова. Даже новый глава Дагестана Васильев – хотя бы Абдуалиевич. Но Травников не имеет никакого отношения к Новосибирской области, и неизвестно еще, доводилось ли ему там когда-нибудь бывать. Вот и встретили это назначение соответствующим образом.

Не надо думать, что это только брюзжание либеральной тусовки. Местные журналисты цитируют одного из главных местных единороссов, и он "обескуражен" назначением Травникова. И действительно, почему большой регион должен возглавлять никому не известный назначенец с другого конца страны? ​Надо немного дополнить картину, чтобы она стала еще изящнее. Слово "мэр" не должно никого вводить в заблуждение. В большинстве городов должность, которую занимал Травников, называется "сити-менеджер". Вологжане никогда не избирали его своим мэром, руководить городом Травникова назначили муниципальные депутаты. И скажу больше: мне кажется, что на честных открытых выборах вологжане бы его мэром и не выбрали, потому что Травников не вологжанин.

Что такое губернаторские выборы в современной России? Чистая фикция

В Вологодской области два крупных города: Вологда и Череповец. На протяжении нескольких десятилетий, до самого последнего времени, Череповец был даже многочисленнее по населению, и все еще остается важнее экономически, хотя удельный вес тамошней промышленности внутри областной экономики давно идет на спад. Это привело к тому, что Вологодская область перекошена политически: все важнейшие посты на уровне области занимают череповчане, выходцы с "Северстали". Но вот протолкнуть череповчанина в мэры Вологды, пока еще сохранялись прямые выборы, – такого хамства за областной властью все-таки не водилось.

Тут пригодилась муниципальная реформа. Полномочия в городе поделили между двумя политиками (кстати, напрямую не избирается ни один из них), одному из них отдали больше протокольных функций, другому – хозяйственных. Вот этим вторым и стал Травников. Так что он безусловный чужак для Новосибирска. Но ирония в том, что он точно такой же чужак для Вологды.

Да, теперь Травникову предстоят выборы. Но, во-первых, Путин смещает губернаторов всего через несколько недель после единого дня голосования. Это значит, что торопиться никто не будет. Можно предположить, что выборы состоятся в один день с президентскими, хотя, строго говоря, местный закон такой возможности не дает – там указано, что голосование может пройти во второе воскресенье сентября или одновременно с выборами в Государственную думу.

Если так, то вполне вероятно, что Травникову, как и другим президентским назначенцам, предстоит отработать без выборов почти год. Да и что такое губернаторские выборы в современной России? Чистая фикция. Предшественник Травникова Владимир Городецкий набрал три года назад 65% голосов, но разве это помешало Путину его снять? А есть еще и муниципальный фильтр, и будет забавно, если в соперники Травникову не допустят мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локтя. Это выхолостит выборы еще сильнее.

Назначенных сверху губернаторов-чужаков часто называют "варягами". Это словечко устоялось, но мне все же кажется немного неверным. Варягов никто не присылал на Русь со стороны своим указом. Наместники, сатрапы, проконсулы – вот это подходящие слова. Мэр Вологды Андрей Травников назначен сатрапом Новосибирской области. Точнее, пока что и. о. сатрапа.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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