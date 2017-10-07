Турция сообщила о начале крупной операции на северо-западе Сирии

Сирийские повстанцы - при поддержке Турции - начали крупную операцию против боевиков в северо-западной провинции Идлиб.

Как заявил в субботу турецкий президент Реджеп Эрдоган, наступление ведёт повстанческая Свободная сирийская армия, которую с воздуха поддерживает российская авиация. Главная задача - вытеснить силы джихадистов, контролирующих большую часть провинции, расположенной у турецкой границы. Как сообщает агентство Reuters, судя по всему, речь идёт об исламистском альянсе «Тахрир аш-Шам» - самом крупном из воюющих в Сирии экстремистском объединений - группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Участие Турции в военных действиях в Идлибе предусмотрено договорённостями о зонах "деэскалации" в Сирии. Они были достигнуты 15 сентябре на переговорах в Астане между Россией, поддерживающей режим Башара Асада, Турцией, поддерживающей умеренных повстанцев, и Ираном, чьи отряды воюют за правительство в Дамаске.

