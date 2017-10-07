Сурков и Волкер обсудили в Белграде ситуацию в Донбассе

Ситуацию на востоке Украины обсудили помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Встреча обоих представителей состоялась в Белграде.

Как сообщил в субботу глава МИД Сербии Ивица Дачич, российский и американский посланцы говорили о соблюдении перемирия в зоне конфликта. Других подробностей министр не привёл.

5 октября Волкер написал в своём твиттере, что 7 октября намерен обсудить с Сурковым "пути ускорения выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины".

СМИ пишут, что Белград был избран как нейтральное место встречи, поскольку Сурков находится под санкциями Евросоюза, а Волкер отказался приезжать в Россию.

