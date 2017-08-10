СМИ сообщили о встрече Суркова с представителем США по Украине

Встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине ​Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится во второй половине августа. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

Близкий к администрации президента собеседник газеты рассказал, что темой встречи, которая пройдет в Москве, станут Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее о том, что Волкер и Сурков должны встретиться в августе рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Это произошло после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. Тиллерсон также подтвердил, что такие переговоры запланированы на ближайшее время.

Курт Волкер был назначен спецпредставителем США по Украине в начале июля. 23 июля он посетил территорию Донецкой области, находящуюся под контролем украинских властей, в частности – Авдеевку. На брифинге после поездки американский дипломат заявил, что в Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, цена которой – человеческие жизни. В этой связи он считает, что США должны плотнее подключиться к процессу мирного урегулирования в Донбассе. Он также назвал бесспорным факт присутствия России в зоне конфликта.

Кремль отрицает свое вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины.