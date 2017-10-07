В России 7 октября, в день рождения Путина, прошли акции протеста

В России завершились акции солидарности с арестованным оппозиционером Алексеем Навальным, его арестованным соратником Леонидом Волковым, другими активистами, которые подверглись в последнее время арестам и задержаниям. По последним данным, всего в 26 городах России 7 октября был задержан 271 человек. Из них 57 — в Ярославле, 21 — в Краснодаре, 20 — в Липецке. Были задержания в Калининграде, Перми, Пскове, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени и Якутске. Один из задержанных в Краснодаре арестован на трое суток. Радио Свобода вело текстовую трансляцию об акциях протеста.



В Москве задержаний не было. Алексей Навальный, находящийся под арестом, на вопрос журналистки "Дождя" назвал такое поведение полиции в Москве "играми Кремля" и воздержался от других комментариев по этому поводу. Навальный выразил удовлетворение акциями протеста, которые, по его словам, хоть и были сделаны "на скорую руку", но результаты оказались "хорошими".

В Санкт Петербурге пресс-секретарь регионального управления МВД сообщил "Новой газете", что в общей сложности были задержаны 38 человек (ранее появлялась информация о 72). Всех доставили в отделения полиции, где вынесли устные предупреждения, после чего отпустили. Оформили как нарушителей правил дорожного движения.

Все задержанные на акциях были отпущены и в ряде других городов – в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени и Южно-Сахалинске.

На Манежной площади в Москве протестующие оставались до позднего вечера. Около часа ночи начался разгон акции. Полицейские выдавливают активистов с Манежной площади.