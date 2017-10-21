Угрозы прошлого

Легко ли возродить прошлое, нужно ли это? Часто ли мы задаемся подобными вопросами? Узнаем ли мы в настоящем наших детей наше прошлое? Хорошо, если прошлое окутано приятными воспоминаниями, тогда мы можем понежиться в ностальгии, помечтать о былом, поправить пошатнувшиеся представления о собственной уверенности. Но что, если возрождается то прошлое, которым ты не можешь гордиться? Что, если это не только твое прошлое, а коллективное, полузабытое, но от этого не менее болезненное?

В России стали больше внимания уделять подросткам: теперь им рассказывают, какие митинги хорошие, а какие плохие, предупреждают об опасности экстремизма, предупреждают о последствиях неправильного выбора. Когда власть принимает подобные беседы и внушения за норму, то формируется некий тренд, которым можно пользоваться не только для защиты родины, но и в своих узких, иногда просто шкурных интересах.

Именно к такому выводу могли прийти родители учеников петербургской детско-юношеской спортивной школы "Дельфин". Дети стали рассказывать папам и мамам о том, что директор школы Николай Томчук наведывается к ним на занятия. Ведет "задушевные беседы" о том, как неправы ученики и родители, поддерживающие тренера, который, по их мнению, было уволен незаконно и во вред интересам группы 2004 года рождения. Уволенный тренер Никита Сиверс заявил дирекции спортшколы о том, что отказывается собирать деньги с родителей и передавать их начальству.

Так, получается, дело в борьбе с поборами? Известны истории о том, как в разных школах кто-то платит, а кто-то собирает деньги, не задавая вопросов. Неужели в школе нашелся педагог, который публично выступил против сборов денег с родителей? Принципиальности Сиверса хватило, чтобы стоять на своем до тех пор, пока его не уволили. Но учитель стоит и далее – он подал исковое заявление в суд и требует восстановления на работе. Похоже, Сиверс поставил нравственные принципы выше материального благополучия. Может, он какой-то наивный фантазер? Но в группе этого фантазера в прошлом году четыре 12-летних ученика получили разряды кандидатов в мастера спорта по плаванию.

Прошлое возвращается – в признании прав большого дяди на абсолютную правду и почти всеобщем конформизме

А что родители? Многие поддержали опального тренера обращениями в прокуратуру. В обращениях они указали, что традиция собирать деньги в школе существовала годами, но родителям представили отчет только за 2015–2016 годы. Сумма собранных средств, согласно этому отчету, составила свыше 600 тысяч рублей, и родители выявили необоснованные траты на нужды, не затрагивающие интересы детей. После этого и начались странные визиты директора Николая Томчука. Дети рассказывают, что он ставит авторитет родителей под сомнение. А новый тренер говорит ученикам, что они могут уйти из секции хоть сегодня. Что это, как не психологическое давление?

Дети изучают окружающий их мир. В поступках своих родителях и своего тренера они увидели правильные ролевые модели. В тренере они увидели профессионала, готового отстаивать свои убеждения, поэтому на соревнованиях ребята и надевают майки в поддержку своего учителя. В родителях они увидели людей, которые не хотят мириться с тем, что их водят за нос. Одновременно они узнали, что к ним в класс может прийти большой дядя и объяснять, что он лучше знает, чьи интересы нужно отстаивать на самом деле. "Жираф большой, ему видней", – пел Владимир Высоцкий.

Прошлое возвращается – в признании прав большого дяди на абсолютную правду и почти всеобщем конформизме. Прошлое возвращается – в страхе выразить свою точку зрения и открыто противостоять несправедливости. Прошлое возвращается неожиданно, тогда, когда ты этого не ждешь, даже не следишь за политикой. И когда оно вернется, придется принять решение: позволить прошлому стать привычным настоящим или, защитив свои интересы, оставить позади себя.

Анатолий Канюков – социал-демократ, лидер движения "Солидарный Петербург"

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