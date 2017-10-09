Президент РАН Александр Сергеев заявил о кризисе российской науки

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев вновь заявил, что наука в России находится в кризисе. По словам Сергеева, разговоры о том, что всё у нас не так плохо, выдают желаемое за действительное.

В интервью "Российской газете" Сергеев отметил, что есть два показателя состояния фундаментальной науки - приглашенные доклады на крупные международные конференции и количество публикаций в престижных научных журналах.

"Приезжайте на крупную международную конференцию, и часто вы не обнаружите ни одного доклада из России",— сказал глава РАН. Рост по второму показателю — количеству публикаций российских ученых в престижных научных журналах — Сергеев назвал искусственным. Российские ученые чаще всего являются соавторами. А вот публикаций высокого уровня на основе экспериментов, сделанных в России, совсем мало,— объяснил президент РАН.

Александра Сергеева избрали президентом РАН в конце сентября. Представляя свою программу, он назвал состояние науки в России "близким к катастрофическому".